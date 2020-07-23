Минсельхоз Кузбасса проверяет информацию о гибели пчел после обработки полей химикатами

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Пчеловоды Кузбасса фиксируют гибель пчел, обитающих рядом с сельскохозяйственными полями, которые обрабатывают химикатами. Жалобы поступили с пасек Крапивинского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов, по данным фактам проводится проверка, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

"В данный момент по ситуации с гибелью пчел проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего: дата и время химической обработки полей, регистрация пчеловодов, объемы падежа пчел", - сказали в министерстве.

В кузбасском Минсельхозе ТАСС пояснили, что аграрии региона используют в работе только разрешенные химикаты и ежегодно проходят обучение в Россельхознадзоре по обращению с пестицидами для борьбы с сорняками и вредителями. Кроме того, сообщения о предстоящей обработке полей химикатами должны публиковаться в местных СМИ,

В 2019 году в ряде регионов страны были зафиксированы случаи гибели пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение аграриями норм применения пестицидов и несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. В текущем году случаи гибели пчел после применения пестицидов уже зафиксированы в Ростовской области, Курской области, Удмуртии и Алтайском крае.