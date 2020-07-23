Работы по ликвидации разлива авиатоплива на Таймыре планируют завершить 31 июля

Разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" произошла 12 июля. Прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару. Топливо попало в безымянный ручей и два озера общей площадью 572 тыс. кв. м, всего разлилось около 44,5 т топлива.

КРАСНОЯРСК, 23 июля. Работы по ликвидации разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского района Красноярского края завершатся 31 июля. Об этом говорится в сообщении районной администрации.

"На месте разлива авиационного топлива в поселке Тухард продолжается обработка сорбентами водных поверхностей, уточнение объемов собранной топливно-водяной смеси и нефтепродукта, а также мониторинг экологической обстановки. Согласно плану по ликвидации последствий аварии, завершение работ, в том числе и оформление документального подтверждения, запланировано на 31 июля", - говорится в сообщении.

Продолжается дополнительная промывка створа ручья, проверка боновых заграждений на озерах. Пробы воды показали, что допустимая концентрация в двух озерах, куда попали нефтепродукты, в настоящий момент не превышена. ПДК нефтепродуктов в ручье превышена в 1,2 раза. Ранее специалисты завершили откачку и вывоз собранной водно-топливной смеси. Всего, по уточненным данным, было собрано 85 кубометров смеси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). На территории муниципалитета введен режим ЧС. В настоящее время в ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 14 человек и шесть единиц техники, два плавсредства и три воздушных судна.