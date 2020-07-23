В Омской области направили в суд дело об обналичивании маткапитала на 27 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Полицейские Омской области закончили расследование уголовного дела в отношении участников преступной группировки, которые незаконно обналичили 61 материнский капитал на сумму более 27 млн рублей. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, предполагаемым организатором группы являлась председатель правления кредитного потребительского кооператива. Совместно с сообщниками она подыскивала женщин, находящихся в затруднительном материальном положении и имеющих право на получение государственного сертификата на материнский капитал. В дальнейшем, имея опыт риелторской работы, фигуранты подбирали объекты для совершения сделок по купле-продаже недвижимости в различных районах Омской области.

"Убеждая женщин в законности своих действий, злоумышленники заключали с ними мнимые сделки по получению займов. Затем они предоставляли заведомо ложные сведения о приобретении объектов недвижимости в отделения Пенсионного фонда РФ для получения компенсации и погашения фиктивных кредитов. Часть полученных средств возвращалась владельцам государственных сертификатов, остальные деньги лидер группы распределяла между соучастниками. Предварительно установлено, что обвиняемые незаконно обналичили 61 материнский (семейный) сертификат, а сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей", - сказала Волк.

Она отметила, что было возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). "В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу", - заключила Волк.