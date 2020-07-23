Федеральный бюджет вложил в создание инфраструктуры "Енисейской Сибири" 18 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет вложил в создание инфраструктуры комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь", который объединяет инвестпроекты Красноярского края, Хакасии и Тувы, более 18 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба губернатора края по итогам встречи главы Красноярского края Александра Усса с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

"Александр Усс рассказал о ходе реализации приоритетного для края комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". К настоящему моменту для создания инфраструктуры КИП привлечено более 18 млрд рублей из средств федерального бюджета", - говорится в сообщении. По словам губернатора, по итогам 2019 года компании-участники проекта инвестировали на территории края более 3,6 млрд рублей.

"Сегодня особенно важно работать на перспективу и использовать возможности проекта, которые позволят краю во многом преодолеть негативные экономические последствия, вызванные эпидемией коронавируса", - цитирует пресс-служба Усса.

Как сообщалось ранее, в феврале 2018 года идею создания КИП "Енисейская Сибирь" поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.