Аграрии Алтайского края могут недополучить из-за засухи до 1-2 млн тонн зерна

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Производители зерна в Алтайском крае в этом году из-за засухи, в связи с которой введен режим ЧС в регионе, могут недополучить по прогнозным оценкам порядка 1-2 млн тонн зерна. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Режим ЧС регионального характера из-за сильной засухи и суховеев введен во всех 59 сельских муниципальных районах и в городских округах Барнаула и Славгорода. Количество осадков с начала апреля в крае было от 29 до 56% от среднемноголетних, ситуация с недостаточной обеспеченностью влагой сохраняется на площади посевов уже около 4 млн га - это практически 78% посевного клина. на 15 июля, по данным пресс-службы правительства региона, 23 района Алтайского края подтвердили гибель посевов из-за засухи на площади 90 тыс. га.

"Влияние погодных условий может сказаться на итоговом валовом сборе урожая в Алтайском крае - по разным прогнозам (недобор урожая) колеблется от миллиона до двух миллионов тонн. С учетом переходящих остатков, которые в крае в пределах миллиона тонн, плюс того, что будет убрано - в пределах 3,5 млн тонн, нашим зерноперерабатывающим предприятиям и переработчикам масличных культур, в принципе, этого урожая должно хватить", - отметил Большаков.

Он отметил, что крупные зерноперерабатывающие холдинги и производители крупы заключают ежегодно договоры с контрагентами из других регионов РФ - Красноярского края, Новосибирской, Омской областей на поставку зерновых культур для переработки в Алтайском крае. В этом году тенденцию планируется продолжать - каждое предприятие должно гарантировать себе безопасность с точки зрения обеспеченности сырьем. Он также отметил, что по оценке группы компаний "Доминанта", в состав которой входят Черемновский сахарный завод в крае, валовой сбор сахарной свеклы прогнозируется на уровне миллиона тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить в полной мере потребности завода.

"Конкуренция на зерновом рынке, думаю, будет высокая. Цены будут достаточно приемлемые для всех сторон - и для сельхозтоваропроизводителей и для переработчиков, исходя из рыночных цен в РФ. Поэтому, предприятия недостатка (в сырье) не должны испытать", - пояснил Большаков.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в стране в 6,5 млн га, посевная площадь в этом году более 5,2 млн га. Практически вся произведенная сельхозпродукция перерабатывается в самом регионе, около 70% переработанного вывозится в другие территории России или экспортируется.