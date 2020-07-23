Протяженность трубопровода для перекачки разлитых под Норильском ГСМ составит 35 км

"Завершены два этапа - по локализации разлива топлива и сбору основного объема загрязненного грунта и водно-топливной смеси. Сейчас идет сбор сорбирующей пленки с поверхности водных объектов, а также строительство двух веток трубопровода протяженностью 35 км для откачки водно-топливной смеси", - говорится в сообщении.

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Протяженность трубопровода, который строится под Норильском для перекачки водно-топливной смеси, собранной на реке Амбарная после разлива ГСМ на ТЭЦ-3, составит 35 км. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Красноярского края после совещания, которое провел в Красноярске полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В пресс-службе "Норникеля" уточнили ТАСС, что трубопровод гибкий, с помощью него будет производиться перекачка с разных мест сбора, где водно-топливная смесь хранится в наливных емкостях.

Как отметил Меняйло, самая важная задача сейчас - завершить все мероприятия по ликвидации последствий экологических происшествий, и главное - сделать все, чтобы подобные ЧП в хрупкой арктической зоне не повторялись в будущем. По словам губернатора края Александра Усса, региональное минэкологии откроет в Норильске свое представительство, где будут работать экологи, обеспечивая контроль, наряду с Росприроднадзором.

"Нам принципиально важно, чтобы финансовые средства, связанные с возмещением причиненного ущерба, были использованы исключительно для восстановления экосистемы красноярского Севера, пошли именно в Норильск, чтобы это могло повлиять в лучшую сторону и на жизнь норильчан, и обеспечить восстановление окружающей среды", - добавил Усс.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.