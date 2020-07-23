Эксперт: засуха в Новосибирской области может оставить без кормов треть КРС в регионе

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Засуха в западных районах Новосибирской области, приведшая к массовой гибели посевов на этой территории, может стать причиной недостатка кормов для 30% животных и сокращению поголовья крупного рогатого скота. Такое мнение высказал ТАСС в четверг член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Денис Субботин.

В середине июля правительство Новосибирской области ввело режим ЧС регионального уровня из-за пересыхания почвы в 16 из 30 районов Новосибирской области, большая часть из которых расположена на юго-западе региона. Сейчас на территории пострадавших районов проводится оценка ущерба, нанесенного аграриям. Предварительно, он оценивается в 500 млн рублей. В начале июня министр сельского хозяйства региона сообщал, что засуха вызвала также недостаток кормовых культур, который привел к снижению производства молока в регионе.

"Самое плохое, что по западным районам большой дефицит кормовой базы. По предварительным оценкам, потеря урожая составит около 30%. Я могу предположить, что по кормовым культурам он составит примерно столько же, что оставит 30% животных без кормов. Это заставит фермеров сократить поголовье, в первую очередь избавятся от молодняка, больных животных, чтобы оставить только дойное стадо. Здесь нужно смотреть каждое хозяйство в отдельности, чтобы определить, какую часть поголовья оно потеряет", - сказал Субботин, не уточнив, возможные потери в животноводстве.

Он добавил, что необходимую господдержку аграриям надо оказывать уже после того, как завершится уборочная кампания во всех районах области, когда будет произведена полная оценка погибших сельхозугодий. По его словам, невысокий урожай может привести к росту цен на рынке, что позволит аграриям немного компенсировать затраты, однако в целом засуха может привести к увеличению числа банкротств, поскольку сельхозпредприятия перестанут зарабатывать. "У нас стабильно в течение года 5-6 хозяйств находятся в процедуре банкротства. Кто-то выходит, кто-то остается. В текущей ситуации число таких хозяйств может увеличится до 10", - пояснил собеседник агентства.

Ранее министр сельского хозяйства региона сообщал, что наиболее трудная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Он отметил, что засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В начале июня Минсельхоз сообщал, что несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Аграрии Новосибирской области по итогам уборочной кампании рассчитывали собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.