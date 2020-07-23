На Алтае возобновили плановую вакцинацию детей, медосмотры и диспансеризацию взрослых

ТАСС, 23 июля. Роспотребнадзор снял запрет на плановую иммунизацию детей, диспансеризацию, флюорографические обследования и профилактические медосмотры для взрослых в Республике Алтай, прекращенные в связи с пандемией 22 апреля. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления ведомства.

"Плановые профилактические медицинские осмотры населения, диспансеризацию, плановую иммунизацию детского населения, флюорографическое обследование населения проводить в медицинской организации строго по предварительной записи, обеспечив условия для физического дистанцирования ожидающих лиц", - говорится в сообщении.

В частности, всем в помещениях медицинских учреждений необходимо носить маски, администрации следует разместить антисептики на входе и в кабинетах, каждые два часа проводить дезинфекцию.

С 3 июля в регионе возобновлена работа туристических баз и общепита за исключением Кош-Агачского района, наиболее пострадавшего от пандемии, - в нем на 23 июля зарегистрировано 647 случаев заболевания из 1387 лабораторно подтвержденных случаев заражения в регионе. Деятельность детских лагерей по-прежнему приостановлена. Также по данным Роспотребназора, на вечер 23 июля в регионе 916 заболевших выздоровели, шестеро умерли.