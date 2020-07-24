Суд из-за нарушений приостановил работу отвала под Новосибирском, где сошел сель

ТАСС, 24 июля. Суд в Новосибирской области из-за нарушений промышленной безопасности на 90 суток приостановил горные работы в зоне отвала "Елбашинский" угольного разреза АО "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе, недалеко от Новосибирска. С отвала сошел сель объемом около 3 тыс. кубометров, разрушений и пострадавших нет, сообщается в пятницу на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

"С учетом зафиксированных нарушений, Сибирским управлением Ростехнадзора был применен временный запрет деятельности по ведению работ в опасной зоне отвала "Елбашинский". Искитимский районный суд Новосибирской области 23 июля 2020 года поддержал решение и приостановил эксплуатацию сроком на 90 суток", - говорится в сообщении. Решение принято на основании ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности").

Специалисты Ростехнадзора выявили нарушения при ведении горных работ по отвалообразованию - у основания северо-западной части отвала они обнаружили не предусмотренный проектной документацией накопитель сточных и атмосферных вод и выяснили, что специалисты АО "Сибирский Антрацит" не проводили инструментальные наблюдения за деформациями по всей площади наклонно расположенного отвала.

По данным АО "Сибирский Антрацит", деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород произошла в субботу, 18 июля. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов. Программу ликвидации последствий и разрабатывает экспертная группа с участием ученых и специалистов из проектных институтов.

"Сибирский антрацит" добывает и экспортирует уголь-антрацит наивысшего по международной шкале класса Ultra High Grade, который используется, в частности, в металлургии. В 2019 предприятия группы добыли 23,7 млн тонн угля и антрацита. Выручка в 2019 году составила 125,5 млрд руб.