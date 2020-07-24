Сибирскую аграрную группу обязали заплатить более 22 млн рублей за испорченную почву

ТАСС, 24 июля. Арбитражный суд признал законным требование к АО "Сибирская Аграрная Группа" возместить ущерб в сумме более 22 млн рублей из-за загрязнения сельхозземель на площади более 88 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления Россельхознадзора по Томской области.

Летом 2019 года суд оштрафовал "Сибирскую аграрную группу" на 400 тыс. рублей за загрязнение пометом земельного участка под Томском, где обнаружили превышение предельно допустимой концентрации мышьяка и повышенное содержание фосфора, азота и калия. Россельхознадзор также подал иск о возмещении ущерба почвам на сумму более 22 млн рублей, с чем предприятие не согласилось.

"Не согласившись с решением суда первой инстанции, АО "Сибирская Аграрная Группа" обратилось с апелляционной жалобой в вышестоящий суд. По результатам рассмотрения жалобы Седьмой Арбитражный апелляционный суд оставил <...> жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Сумма штрафа за загрязнение шести земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью более 88 тыс. кв. м, где компания складировала куриный помет и уничтожила плодородный слой почвы, составила 22 млн 38 тыс. рублей.

Сибирская аграрная группа - крупный холдинг с полным циклом производства. В составе его предприятий - мясокомбинаты, свиноводческие комплексы, комбикормовые заводы и птицефабрика.