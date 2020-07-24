Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в дорожной аварии с участием двух легковых автомобилей в Алтайском районе Алтайского края. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону в пятницу.

"Предварительно установлено, что около 02:45 (22:45 мск) на 45-м км автодороги Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь водитель 1999 года рождения на Hyundai Avante ехал со стороны села Ая. Он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21093 под управлением водителя 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир (мужчина 1978 г. р.) погибли на месте до приезда медиков. Водитель Hyundai получил телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован.

По факту ДТП ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.