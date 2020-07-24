Российские инженеры разработали нацстандарт для экологичных систем накопителей энергии

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Инженеры из новосибирской компании "Системы накопления энергии" (СНЭ) разработали национальные стандарты для проектирования и испытания накопителей энергии, используемых при работе солнечно-дизельных электростанций, которые обеспечивают энергоснабжение районов Крайнего Севера России. Документы, созданные новосибирскими разработчиками, впервые предъявляют международные требования к накопителям энергии, что позволит стимулировать рынок производства таких устройств и развивать отрасль хранения энергии, сообщил в пятницу ТАСС руководитель проектов СНЭ Михаил Осадчев.

Во многих отдаленных населенных пунктах на севере России нет подключения к центральному энергоснабжению, из-за чего питание поселков осуществляется за счет дизельной генерации, очень дорогостоящего способа получения электричества. Иногда из-за экономии в поселках нет света большую часть суток. Для решения этой проблемы в таких населенных пунктах строятся солнечно-дизельные электростанции, которые сочетают в себе два способа получения электроэнергии, что обеспечивает непрерывное энергоснабжение. В таких установках используются специальные накопители, компенсирующие неравномерность выработки энергии, требования для которых впервые были разработаны новосибирскими инженерами.

"Данная работа была направлена на разработку национальных стандартов в области систем накопления энергии. Разработанные стандарты позволяют предъявлять требования при выполнении работ по проектированию, монтажу и испытаниям. При отсутствии нормативной базы продвижение продукта, продвижение этой отрасли [хранения энергии] затруднено, поэтому разработка стандарта - это такой драйвер развития для отрасли", - сказал Осадчев.

В настоящее время существуют международные требования, которые предъявляются к участникам рынка. По словам инженера, эту терминологию нельзя просто перевести на русский язык. Новосибирские разработчики смогли адаптировать стандарт под российскую нормативно-правовую базу, чтобы создатели систем накопления энергии имели возможность продвигать свой продукт и на международном рынке.

"Системы накопления энергии" - технологическая инжиниринговая компания, занимается развитием отрасли хранения электрической энергии. Ранее оборудование, созданное СНЭ, было установлено на Бурзянской солнечной электростанции в Башкирии с крупнейшим в России накопителем энергии, а также в Республике Тыва. В ближайшее время планируется установка накопителей на станциях Чукотки и Красноярского края.