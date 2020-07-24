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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Трубопроводы для перекачки разлитого в Норильске дизтоплива планируют построить к 27 июля

Общая протяженность двух веток составит 35 км

КРАСНОЯРСК, 24 июля. Трубопроводы для перекачки водно-топливной смеси после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске будут построены к 27 июля. Об этом в интервью краевому телеканалу "Енисей" сообщил зампред регионального правительства Анатолий Цыкалов.

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"Сейчас идет работа по подготовке к третьему этапу (ликвидации последствий разлива - прим. ТАСС), к перекачке водно-топливной смеси к месту ее хранения и дальнейшая ее утилизация. Двумя компаниями ("Нефтетанк" и "Политехника" - прим. ТАСС) прокладываются две ветки трубопровода, общая протяженность - 35 километров, на сегодняшний день уже смонтировано 26 километров. К 27 июля эти работы будут завершены, и с 27 июля компания НТЭК (Норильско-Таймырская энергетическая компания, собственник ТЭЦ - прим. ТАСС) приступит к перекачке 34 тысяч кубометров водно-топливной смеси к месту складирования в районе хвостохранилища "Лебяжье", - сказал Цыкалов.

Он отметил, что потом смесь будет сепарирована, и дизельное топливо будет использоваться на самой ТЭЦ. Цыкалов отметил, что на первом этапе ликвидации последствий необходимо было остановить растекание топлива, на втором этапе, который сейчас близится к завершению, был проведен сбор водно-топливной смеси (всего было собрано 34 тысячи кубометров) и 188 тысяч тонн загрязненного грунта. Сейчас проводятся работы по обработки сорбентами береговой линии и сбор с помощью бонов топливной пленки.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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