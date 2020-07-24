Суд обязал власти Омской области провести лесоустройство в четырех лесничествах

ОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Омская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала Главное управление лесного хозяйства Омской области, на незаконные вырубки леса в которой местные журналисты жаловались президенту РФ Владимиру Путину, провести лесоустройство в четырех лесничествах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокурором было предъявлено административное исковое заявление в Куйбышевский районный суд г. Омска с требованием возложить на Главное управление лесного хозяйства Омской области обязанность провести лесоустройство путем таксации лесов, проектирования мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в границах вышеуказанных лесничеств. Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме", - сообщила пресс-служба.

О массовых вырубках лесов и хищении древесины на севере Омской области президенту на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в марте 2018 года рассказала местный журналист. Президент поручил Генпрокуратуре проверить выявленные факты незаконной добычи древесины. Позднее губернатор региона Александр Бурков рассказал, что на 86% территории лесов лесоустройство не проводилось в установленные сроки, в результате место легальных лесозаготовщиков занимают "черные лесорубы".

Иск был подан по итогам проверки по соблюдению требований лесного законодательства. Было установлено, что лесоустройство в Колосовском сельском лесничестве Тарского лесничества было проведено 38 лет назад, в Исилькульском лесничестве это мероприятие было проведено в 1978 году, но материалы его были утрачены. Аналогичные нарушения были выявлены в Черлакском и Оконешниковом лесничествах. В прокуратуре подчеркнули, что период проведения лесоустройства в зависимости от различных факторов составляет от 10 до 20 лет.

В ГУ лесного хозяйства Омской области рассказали, что работы по лесоустройству должны проводиться за счет федеральных субвенций. "Поэтому выполнить решение суда Главное управление лесного хозяйства Омской области сможет исключительно при условии 100%-ного финансирования из федерального бюджета в сумме 39,6 млн рублей", - сказала ТАСС советник отдела организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий управления Екатерина Лендел. Еще в 2019 году ГУ направило в Рослесхоз обращение с просьбой о финансировании этих работ.

О проблеме лесоустройства

Начальник отдела использования лесов и государственного лесного реестра ведомства Евгений Старокожев добавил, что проведение лесоустройства в этих лесничествах не решит целиком проблему. "В вынесенном решении идет речь о 234,9 тыс. га - это только 4% от общей площади лесного фонда, требующей проведения лесоустроительных работ, - сказал он. - Мы готовы проводить работы каждый год и в значительных количествах, но финансирование на них выделяется в очень малых объемах".

По его словам, прокуратура не учитывает, в каких районах нужно проводить лесоустройство в первую очередь. "Дело в том, что наиболее остро проблема с обеспечением дровами населения (и вырубкой леса - прим. ТАСС) стоит в северных районах (южные более газифицированы), и мы планомерно начали вести там работы, - пояснил Старокожев. - Однако в исковом требовании речь идет о лесоустройстве в Колосовском, Черлакском, Исилькульском районах, а для двух последних это не так актуально, как для севера".

По данным ОНФ, ежегодно на севере Омской области "черные лесорубы" вырубают тысячи кубометров леса. Так, представители Федерального агентства лесного хозяйства РФ летом 2018 года выявили в Тарском районе незаконную рубку объемом 3,95 тыс. куб. м на сумму более 42 млн рублей. В ОНФ отметили, что эксперты Рослесхоза обнаружили большее количество нарушений, но не успели их все зафиксировать. Активисты ОНФ пытались бороться с незаконными вырубками, но столкнулись с угрозами и попытками давления.

Площадь земель лесного фонда в Омской области составляет 5,9 млн га (42% от общей площади области). Преобладают мягколиственные породы - береза, осина, липа, запас которых оценивается в 495 млн кубометров. Ежегодно в Омской области может добываться до 14,7 млн кубометров древесины.