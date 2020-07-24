Власти Кузбасса закупили более 170 новых автобусов на газомоторном топливе

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области, которая не смогла войти в число регионов-участников федеральной программы поддержки по развитию инфраструктуры и переоборудованию транспорта на газ, самостоятельно реализуют проект по газификации общественного транспорта - в 2020 году уже закуплен 171 автобус для пассажирских перевозок. Транспорт поступит в регион в полном объеме к началу следующего года, сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве транспорта Кузбасса.

"В 2020 году проведены закупки, заключены контракты для нужд государственных и муниципальных автотранспортных предприятий Кузбасса на поставку 467 единиц транспорта, из которых 171 автобус - на КПГ (компримированном природном газе - прим. ТАСС). Их поступление ожидается в IV квартале 2020-го - I квартале 2021 года. Несмотря на то, что в этом году Кузбасс не вошел в федеральные программы по субсидированию строительства заправочной инфраструктуры КПГ и субсидированию переоборудования существующей техники на использование природного газа как моторного топлива, можно отследить устойчивую динамику прироста газовых машин относительно общего парка техники общественного автомобильного транспорта", - сообщили в министерстве.

По данным властей, в Кузбассе в настоящий момент более трети от всех автобусов работают газомоторном топливе. Общий пассажирский автопарк насчитывает почти 3 тыс. единиц, в том числе более 700 - на КПГ. При этом переводить на газомоторное топливо автобусы с дизельными двигателями в регионе не намерены, объясняя это тем, что требуется существенное вмешательство в конструкцию транспортных средств. Параллельно с расширением парка экологичного транспорта в регионе власти намерены расширять и сеть газозаправочных станций.

"Кузбасс имеет одну из самых крупных сетей автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) для КПГ за Уралом. Сейчас в Кузбассе функционируют 9 АГНКС, в планах [открыть] еще две в текущем году. Строительство ведется полностью за счет средств инвесторов без бюджетного субсидирования", - добавили в министерстве.