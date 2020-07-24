Мэра Саяногорска в Хакасии лишили водительских прав на 1,5 года за езду в нетрезвом виде

ТАСС, 24 июля. Мировой суд в Саяногорске (Хакасия) лишил водительских прав сроком на полтора года мэра города Михаила Валова, который был ранее задержан в нетрезвом виде за рулем своего автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Он (Валов) признан виновным в административном правонарушении, лишен водительских прав сроком на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей", - сказал представитель Верховного суда.

Согласно материалам мирового суда, Валов был привлечен к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст. 12.8 КоАП).

Валов был задержан сотрудниками полиции в начале июля. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Сам Валов подтверждал ТАСС, что в ночь на 8 июля его автомобиль действительно остановили сотрудники ДПС, предложив пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. По словам мэра, он ежедневно принимал лекарства, которые могли повлиять на результаты освидетельствования.

47-летний Валов избран мэром Саяногорска в 2018 году.