В Алтайском крае столкнулись поезд и пожарная машина

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Грузовой поезд и пожарная машина столкнулись на переезде в Алтайском крае, один человек погиб, трое пострадали, сошли два вагона, сообщила в пятницу служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), филиала РЖД.

"В 15:21 (11:21 мск) на железнодорожном переезде 183-го км перегона Озерки - Цаплино Алтайского региона ЗСЖД водитель пожарного автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и столкнулся с порожним грузовым составом. По оперативной информации, погиб водитель и пострадали три пассажира автомобиля, произошел сход двух вагонов поезда", - говорится в сообщении.

На месте работают восстановительные поезда и оперативная комиссия ЗСЖД. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На 45 минут задержан пассажирский поезд № 140 Барнаул - Адлер. Принимаются все меры для ввода поезда в график, движение осуществляется по соседнему пути.