Сеть экологических постов создадут на севере Красноярского края

КРАСНОЯРК, 24 июля. /ТАСС/. Сеть постов, которые будут мониторить состояние воды и почвы, планируется создать на Таймыре в Красноярском крае. Об этом в интервью краевому телеканалу "Енисей" сообщил зампред регионального правительства Анатолий Цыкалов.

"Мы планируем создать несколько постов, которые будут отслеживать качество водных биоресурсов, прежде всего воды, и порядка 20 постов, которые будут мониторить качество почвы. Кроме того, будет приобретена передвижная лаборатория", - сказал Цыкалов. Он отметил, что это позволит своевременно выявлять нарушение природоохранного законодательства.

По его словам, также региональное Министерство экологии и рационального природопользования откроет свое территориальное представительство в Норильске и Таймыре.

На севере Красноярского края произошло два разлива топлива. 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. 12 июля произошла разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" в районе поселка Тухард. Прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару. Топливо попало в безымянный ручей и два озера общей площадью 572 тыс. кв. м, всего разлилось около 44,5 тонн топлива.