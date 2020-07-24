{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В начале июля их площадь составляла около 100 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) снят в лесах Красноярского края в связи со стабилизацией обстановки с пожарами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

Из-за жаркой и ветреной погоды 2 июля в лесах края был введен режим ЧС. На тот момент площадь лесных пожаров составляла около 100 тыс. га.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, а также с учетом метеорологических прогнозов, правительство края приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края", - сообщили в пресс-службе.

По оперативной информации Лесопожарного центра на 16:00 (12:00 мск) 24 июля, на территории края действуют два лесных пожара на площади 10 га в Кежемском районе.

В прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

Теги
РоссияКрасноярский край
Сеть экологических постов создадут на севере Красноярского края
Кроме того, региональное Министерство экологии и рационального природопользования откроет свое территориальное представительство в Норильске и Таймыре
Читать полностью