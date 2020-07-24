Рабфак для коренных народов севера создали в институте Арктики в СФУ

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Международная северная школа создана в структуре института Севера и Арктики Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Новое подразделение будет готовить северян, в том числе и представителей коренных малочисленных народов для поступления в институт, сообщил в интервью краевому телеканалу "Енисей" зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Институт Севера и Арктики был создан в июне этого год по распоряжению губернатора края Александра Усса. В настоящий момент идет формирование его структуры. Ранее сообщалось, что институт начнет работу с 1 сентября.

"Международная северная школа, так называемый северный рабфак, основная задача - подтягивать ребят, проживающих на севере, в том числе и представителей коренных малочисленных народов, и готовить их к поступлению в институт Севера и Арктики", - сказал Цыкалов.

Также он сообщил, что в рамках института планируется открыть бизнес-школу "Арктика", которая будет заниматься переподготовкой северян с высшим образованием для работы в условиях Арктики.

Институт сформирован в структуре СФУ, который ведет 32 научных исследования в арктической зоне и уже сейчас готовит специалистов по 50 направлениям, востребованным для северных территорий. Кафедры нового института предполагается открыть в Туре, Игарке, Туруханске, Дудинке и Норильске.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России. В 2019 году в университете был создан департамент комплексного изучения Арктики.