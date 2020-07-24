В Иркутской области заведениям общепита разрешили открыться с 1 августа

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области с 27 июля разрешили открыться кафе и ресторанам при гостиницах, с 1 августа - остальным точкам общепита. Об этом в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев в Instagram.

"Начинаем новый этап снятия ограничений по коронавирусу. С 27 июля открываем кафе и рестораны при гостиницах. С условием соблюдения всех мер безопасности, в том числе заполняемости помещений не более 50%. С 1 августа на тех же условиях откроются и все остальные точки общественного питания", - написал Кобзев.

Он отметил, что до конца июля в Иркутской области сохраняется обязательный масочный режим, с 1 августа ношение защитных масок будет иметь рекомендательный характер.

При этом в пресс-службе регионального правительства сообщили, что режим самоизоляции в области продлен до 1 августа, его рекомендовано соблюдать лицам старше 65 лет и гражданам, у которых есть хронические заболевания.

"В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 1 августа", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 12 487 случаев заражения, 8 560 человек выздоровели, 108 умерли.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения. Уже разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе.