В Омской области число АЗС для заправки экологичным метаном увеличится до пяти

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Число автозаправочных станций на метане, который позволяет снизить уровень загрязнения атмосферы, увеличится в Омской области в 2020 году с двух до пяти. Об этом рассказал в понедельник ТАСС начальника управления транспорта Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Лазуткин.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%. Развитие автотранспорта, использующего в качество топлива метан, позволит значительно снизить экологическое воздействие машин на атмосферу.

"В 2020 году у нас планируется построить три заправки [на метане] - две "Топлайна" и одна "Газпрома". "Топлайн" построит одну заправку в Тюкалинске, на федеральной трассе, которая идет через всю страну, и одну в [микрорайоне] Амуре, там много складов, заводы, много транзитного транспорта. "Газпром" будет вводить заправку на 1-й Любинской, это въезд в город c федеральной трассы "Иртыш" (Челябинск - Омск - Новобирск, прим. ТАСС)", - сказал Лазуткин.

По его словам, регион также подал заявку на участие в проекте "Развитие рынка газомоторного топлива" госпрограммы "Развитие энергетики". "Мы входим в список городов, которые должны проводить мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. А использование метана в качестве топлива как раз этому способствует. К тому же у нас город-миллионник и есть хоть какая-то газовая инфраструктура - две станции. Поэтому мы рассчитываем попасть в этот проект", - сказал Лазуткин. Участие в проекте позволит физическим и юридическим лицам компенсировать часть затрат на строительство газовык заправок и переоборудование транспорта на этот вид топлива.

В настоящий момент в Омске на метане работают 160 единиц общественного транспорта. Частные перевозчики также высказали намерение купить около 50 автобусов на газе. Ранее в Омске действовала только одна станция заправки природным газом, что осложняло процесс заправки транспорта.

По словам Лазуткина, 25% расходов предприятий автотранспорта составляют затраты на топливо. При развитии сети заправок будут минимизированы расходы на транспортные составляющие, что влечет и сдерживание стоимости данного вида услуг. В год экономия только на одном автобусе составляет 2 млн рублей, рассказал начальник управления.