Режим ЧС ввели в четырех подтопленных из-за ливня муниципалитетах Иркутской области

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в понедельник в четырех муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области, которые подтопило в результате ливня. Об этом сообщил ТАСС мэр района Анатолий Табинаев.

"В четырех муниципальных образованиях сегодня утром ввели режим ЧС. Вчера прошел ливень <...>, страшный ветер, дождь лил 1 час 42 минуты. В основном срывало крыши и вода сверху топила дома. Пострадало больше всего село Байндай - районный центр", - сказал Табинаев.

Кроме райцентра режим ЧС введен в поселках Тургеневка, Покровка, Люры. Сейчас ликвидируют последствия ливня, устраняют аварии на электросетях, подсчитывают ущерб. Сколько домов подтопило в результате сильного дождя, пока не уточняется.

Баяндаевский район относится к сельским территориям Иркутской области. В районном центре Баяндай проживают порядка 3,6 тыс. человек, в муниципальных образованиях Тцргеневка, Покровка и Люры - около 2,3 тыс. человек.