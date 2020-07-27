Суд продлил домашний арест экс-директору клиники НИИТО по делу о хищении

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 28 октября домашний арест бывшему директору Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаилу Садовому в рамках дела о хищении средств при закупках, сообщили ТАСС в суде.

Садовой был отправлен под домашний арест 27 февраля в рамках нового уголовного дела о хищениях при госзакупках в ННИИТО. Размер ущерба превышает 500 млн рублей. В рамках этого дела профессор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Ходатайство следствия удовлетворено, домашний арест продлен до 28 октября", - сказала собеседница агентства.

17 июня 2019 года Садовой был приговорен Центральным районным судом Новосибирска к трем годам колонии общего режима за присвоение более 10 млн рублей, которые он получил путем махинаций, выписывая премии сотрудникам. Он частично признал свою вину, отметив, что финансовые вопросы решал научный консультант ННИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей. 13 февраля Садовой был освобожден условно-досрочно.

Он работал в институте с 1985 года, с 2006 года - в должности директора. Около 10 лет Садовой возглавлял кафедру организации здравоохранения и общественного здоровья Новосибирского государственного медицинского университета.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна является крупнейшим в России многопрофильным медицинским учреждением, которое занимается лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии.