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Пандемия коронавируса нового типа

Вспышка коронавируса зафиксирована на золотодобывающем руднике в Красноярском крае

За двое суток там зарегистрировано 56 случаев заражения

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на золотодобывающем предприятии "Васильевский рудник" в Мотыгинском районе Красноярского края. За двое суток там зафиксировано 56 случаев заражения, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Это Мотыгинский район, на "Васильевском руднике" 56 случаев за два дня", - сказал представитель ведомства. В Роспотребнадзоре не уточнили, продолжает ли работу предприятие. Комментарием представителей рудника ТАСС пока не располагает.

Васильевский рудник - золотодобывающее предприятие Красноярского края. С 1992 года ведет освоение Партизанского месторождения золота в Мотыгинском районе.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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