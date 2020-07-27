Вспышка коронавируса зафиксирована на золотодобывающем руднике в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на золотодобывающем предприятии "Васильевский рудник" в Мотыгинском районе Красноярского края. За двое суток там зафиксировано 56 случаев заражения, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Это Мотыгинский район, на "Васильевском руднике" 56 случаев за два дня", - сказал представитель ведомства. В Роспотребнадзоре не уточнили, продолжает ли работу предприятие. Комментарием представителей рудника ТАСС пока не располагает.

Васильевский рудник - золотодобывающее предприятие Красноярского края. С 1992 года ведет освоение Партизанского месторождения золота в Мотыгинском районе.