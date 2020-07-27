По требованию суда из Байкала уберут загрязняющее его полуразрушенное судно

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области обязал руководство Прибайкальского национального парка убрать с акватории Байкала бесхозное полуразрушенное судно, который загрязняет озеро. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Природоохранной прокуратурой при проведении проверки установлено, что в акватории Хужирского залива в местности Малый Хужир находится бесхозяйное полуразрушенное судно. Длительное нахождение в воде Байкала корабля причиняет серьезный вред окружающей среде, так как разрушающаяся конструкция становится источником поступления продуктов коррозии металлов в озеро. <…> По требованию Ольхонского межрайонного природоохранного прокурора будет организован подъем, удаление и утилизация полуразрушенного судна", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что продукты коррозии не только оседают на дно Байкала, но и разносятся течением, а это негативно влияет на качество воды и организмы, которые в ней живут. Сколько времени судно лежит в воде, неизвестно.

Оно находится на территории Прибайкальского национального парка. Иск прокурора был адресован учреждению "Заповедное Прибайкалье", которое управляет нацпарком и отвечает за сохранение природы на его территории. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Убрать судно должны в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в силу.

Озеро Байкал, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.