В Новосибирской области отметили снижение инфекционной заболеваемости на фоне коронавируса

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Инфекционная заболеваемость в Новосибирской области в сравнении с 2019 годом резко снизилась на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил в понедельник руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, снижение связано с введенными ограничениями на территории области для предотвращения распространения коронавируса.

"Мы подвели итоги за первое полугодие 2020 года. Хочу донести, что по всем нозологическим формам у нас резко снизилась инфекционная заболеваемость: это и острая кишечная инфекция - практически в три раза снизилась заболеваемость, и инфекции, [передающиеся] воздушно-капельными путями. Те меры ограничения, которые проводились, в том числе и запреты на работы [заведений] общественного питания и ношение масок, конечно, повлияли на общий уровень заболеваемости", - сообщил Щербатов.

По его словам, если в 2019 году фиксировалось 96 случаев заболевания корью, то за 2020 год зарегистрировано всего четыре случая. Кроме того, в Новосибирской области отмечается стабилизация ситуации и тенденция по уменьшению количества случаев заражения коронавирусом: за позапрошлую неделю выявлено 800 случаев, за предыдущую - 744.

Режим повышенной готовности на территории Новосибирской области продлен до 31 августа, в регионе сохраняется обязательный масочный режим. В области всего зарегистрировано 8 930 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 6 827 человек, умерли 206 пациентов.