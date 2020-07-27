Прокуратура Кузбасса начала проверку в детских лагерях после выявления в них коронавируса

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку из-за заражения коронавирусом отдыхающих и персонала в двух детских оздоровительных лагерях в Новокузнецком районе Кемеровской области, где ранее региональный Роспотребнадзор выявил вспышки инфекции. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В Новокузнецком районе в детских оздоровительных лагерях выявлены заболевания коронавирусом. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране здоровья детей и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецкого района, результаты находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении.