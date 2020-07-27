Прокуратура Кузбасса начала проверку в детских лагерях после выявления в них коронавируса

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку из-за заражения коронавирусом отдыхающих и персонала в двух детских оздоровительных лагерях в Новокузнецком районе Кемеровской области, где ранее региональный Роспотребнадзор выявил вспышки инфекции. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"В Новокузнецком районе в детских оздоровительных лагерях выявлены заболевания коронавирусом. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране здоровья детей и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецкого района, результаты находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что в минувшую пятницу крупнейший государственный детский лагерь Кузбасса - "Сибирская сказка" - досрочно завершил смену и отправляет всех отдыхающих детей на домашнюю изоляцию из-за выявления коронавируса у двух детей и четырех сотрудников учреждения. В минувшую субботу региональное управление Роспотребнадзора сообщило о вспышке коронавируса в другом частном лагере Новокузнецка - "Солнечный". По данным регионального министерства образования и науки, все дети вывезены из лагерей и пройдут двухнедельную самоизоляцию, их родителям на это время будут выданы больничные листы.
По распоряжению губернатора Сергея Цивилева детские лагеря в Кузбассе возобновили работу с 15 июня, но должны работать с ограничениями. Так, отряды могут состоять не более чем из 15 детей. Весь персонал перед началом работы должен сдать анализы на коронавирус, для детей достаточно справки об отсутствии контакта с носителями коронавирусной инфекции. Любые внешние контакты детей и взрослых в период лагерных смен запрещены, для питания было рекомендовано использовать только одноразовую посуду.