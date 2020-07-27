Ущерб от засухи в Омской области оценивают более чем в 6 млрд рублей

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Почвенная засуха, из-за которой в Омской области 24 июля был введен режим ЧС, нанесла аграриям прямой ущерб в размере почти 300 млн рублей, а объем недополученного урожая предварительно оценивается в 6 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

"Цифры каждый день меняются, на пятницу погибло около 60 тыс. га посевов, 430 тыс. га повреждено. По прямым затратам мы понесли ущерб где-то 280-290 млн рублей, а недобор продукции прогнозируется в пределах 6 млрд рублей. Если дождя не будет, цифры увеличатся", - сказал Дрофа.

По его словам, из-за засухи урожайность зерновых и зернобобовых культур может снизится на 40%. "Ситуация очень напряженная, прохождение осадков неравномерное, поля, как лоскутное одеяло - где-то посевы, которые незначительно пострадали, а где-то все погибло", - рассказал министр.

Он отметил, что урожай уже сформировался, и от количества влаги теперь зависит налив зерна. "Будут дожди - зерно будет крупное, вес добавится, будет качество. А так зерно не зреет, а сохнет - у пшеницы цвет тогда другой, вместо красивого золотистого или красноватого она становится белесой", - отметил глава омского Минсельхоза.

В Обь-Иртышском УГМС ТАСС сообщили, что с 1 мая по 20 июля в большинстве районов южной половины Омской области осадков выпало от 38 до 68% от нормы, а во второй декаде июля температура превысила норму на 4-5 градусов. "До конца июля ожидается теплая погода с преобладающей температурой днем плюс 22-27 градусов. В отдельных районах почти ежедневно будут наблюдаться дожди, - рассказал собеседник агентства. - В августе температура воздуха ожидается около нормы и на 1-1,5 градуса выше нормы".

В 2019 году в Омской области было выращено более 3,05 млн т зерна, почти 254 тыс. т масличных культур, более 440 тыс. т овощей и картофеля и 5 тыс. 483 т льна-долгунца.