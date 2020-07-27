В Иркутской области 97 педагогов прошли отбор по программе "Земский учитель"

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Педагоги из 26 регионов России стали победителями конкурсного отбора по программе "Земский учитель" в Иркутской области и получат по 1 млн рублей при поступлении на работу в школы небольших населенных пунктов Приангарья. Отбор прошли 97 педагогов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

"Итоги конкурсного отбора по программе "Земский учитель" подвели в Министерстве образования Иркутской области. Заявки подали 230 педагогов из разных регионов России. Победителями признаны 97 учителей. <…> Программой предусмотрена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу в село, поселок или город с населением до 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Среди победителей конкурсного отбора педагоги из Забайкальского, Краснодарского, Пермского, Приморского, Хабаровского, Ставропольского, Красноярского краев, Московской области, Республики Крым и других регионов России. К работе в школах Иркутской области они приступят в новом учебном году. Критериями конкурсного отбора были наличие профессионального образования, квалификационной категории, возможность преподавать смежные или иные предметы, наличие педагогического опыта, ученой степени и профессиональных достижений.

Изначально Иркутская область планировала привлечь по программе "Земский учитель" в 2020 году 70 педагогов, но дополнительное финансирование позволило увеличить набор. Из федерального бюджета регион получил более 76 млн рублей, из областного было выделено свыше 20 млн. Педагоги могут израсходовать компенсацию по своему усмотрению. По условиям программы учитель должен отработать в школе не менее пяти лет.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Переехавшие учителя получат по 1 млн рублей. Программа "Земский учитель" в 2020 году запущена во всех регионах РФ.