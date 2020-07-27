В райцентре Баяндай в Иркутской области откачали воду из домов, подтопленных из-за ливня

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Спасатели откачали воду из домов, которые в результате ливня подтопило в селе Баяндай в Иркутской области. Там было подтоплено 10 частных жилых домов с приусадебными участками, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"В результате прохождения грозового фронта в селе Баяндай из-за обильных осадков подтопило десять частных жилых домов с приусадебными участками на нескольких улицах. Для откачки воды из домов и подворий были задействованы две мотопомпы и дренажные насосы. <…> По состоянию на утро 27 июля все дома освобождены от воды", - говорится в сообщении.

В понедельник был введен режим чрезвычайной ситуации в четырех муниципалитетах Баяндаевского района, которые подтопило в результате ливня, прошедшего в воскресенье. Сильнее всего пострадал райцентр - село Баяндай. В населенных пунктах подсчитывают ущерб.

Баяндаевский район относится к сельским территориям Иркутской области. В селе Баяндай проживают порядка 3,6 тыс. человек.