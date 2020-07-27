Антитела к коронавирусу в Алтайском крае обнаружили у 6,5% обследованных жителей

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Иммуноглобулины M и G, которые являются антителами к коронавирусу, выявлены у 6,5% обследованных граждан, в группу которых вошли медики и те, кто делал такие обследования платно по собственному желанию. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

"Проводятся исследования на платной основе граждан - кто желает такое обследование сдать, и обследование медработников. На сегодняшний день обследовано почти 6,4 тыс. человек и у 6,5% имеются иммуноглобулины M и G", - сказала Калинина.

Она отметила, что в крае как таковых исследований популяционного иммунитета в крае не проводится. По ее словам, исследования популяционного иммунитета в РФ проводятся в соответствии с заданием федерального Роспотребнадзора в 22 регионах страны.

По данным оперштаба региона, за сутки в крае выявлено 134 человека с коронавирусом, всего за время пандемии - 8665 человек. Умерли за все время 196 человек, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция.