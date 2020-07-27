В Хакасии перед судом предстанут обвиняемые в серии угонов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Расследование по уголовному делу обвиняемых в серии автоугонов завершено в Хакасии, его материалы переданы в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По версии следствия, имея опыт работы на станциях техобслуживания и хорошо разбираясь в автомобильной электронике, злоумышленники совершили серию краж иномарок. Они использовали специальный код-граббер, который позволял дистанционно отключить охранную сигнализацию и разблокировать замки дверей. Угонщики проникали в автомобиль, без труда заводили двигатель и скрывались с места преступления. Угнанные иномарки перегоняли в места их временного хранения, а личные вещи владельцев уничтожали. В дальнейшем транспортные средства без документов продавали для разборки на запчасти", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, автоугонщики были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Хакасии совместно с коллегами из Красноярского края при участии Росгвардии.

"Установлены обстоятельства девяти краж, совершенных в четырех городах Республики Хакасия и Красноярского края. Сумма ущерба превысила 10,5 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Саяногорский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу", - заключила она.