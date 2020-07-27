В Томской области возобновили работу музеи и парки аттракционов

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать с 31 марта, были закрыты все развлекательные и культурные учреждения, автошколы, предприятия общественного питания, запрещены все массовые мероприятия. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим. Из-за эпидобстановки режим неоднократно продлевался, в последний раз - до 1 августа.

ТОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Томской области в понедельник приняли решение смягчить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и возобновить работу музеев, зоопарков и парков с уличными аттракционами. Данные учреждения обязаны уведомить власти об открытии и соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические правила безопасности, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Сегодня, 27 июля, региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу в Томской области музеям, зоопаркам и аттракционам на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

При этом открытие учреждения обязаны сообщить о своем открытии на сайте работа.томск.рф, а также соблюдать меры защиты. В частности, в зале музея могут одновременно находиться не более пяти человек, обязательны маски и обработка рук, а при посадке на аттракцион должна соблюдаться дистанция в полтора метра и не должны работать батуты.

"Принимая решение о снятии ограничений, мы руководствуемся прежде всего эпидемической обстановкой в Томской области. Сегодня она стабильная, но все еще напряженная, с учетом неблагополучия у наших соседей. Принимая решение об открытии летних веранд, музеев и уличных аттракционов, мы очень рассчитываем на неукоснительное соблюдение предпринимателями противоэпидемических требований и конечно, на ответственное поведение потребителей услуг. Эпидемия уходит, но не так быстро, как всем нам этого хочется, и беспечности быть не должно", - приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

В июле томские власти начали постепенно снимать все еще действующие ограничения. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы.

По данным регионального оперштаба на 27 июля, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 3 926 человек, в том числе, 54 за минувшие сутки. 2 414 человек выздоровели, 30 - умерли.