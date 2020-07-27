Власти Приангарья расторгнут контракт с подрядчиком на капремонт дороги на Ольхоне

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области решило расторгнуть контракт с подрядчиком на капитальный ремонт первого шестикилометрового участка дороги на байкальском острове Ольхон, на состояние которой три года назад президенту РФ пожаловались местные жители. Условия на острове, осложненные тем, что это особо охраняемая природная территория, не позволили в текущем строительном сезоне начать работы, сообщила в понедельник ТАСС исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.

"Работы по капитальному ремонту начаты не были. Учитывая сопутствующие сложности, такие как отсутствие круглогодичной транспортной связи с материком, отсутствие утвержденных границ Прибайкальского национального парка, отсутствие запасов инертных материалов на острове, отсутствие возможности установки асфальтобетонного завода, правительством региона было принято решение о необходимости расторжения государственного контракта с подрядчиком", - сказала Свиркина.

Начать реконструкцию первого шестикилометрового участка, который расположен ближе к поселку Хужир - самому крупному населенному пункту на острове, должны были в 2020 году, сдать его в эксплуатацию - в 2021, уточнила собеседница агентства.

Когда в августе 2019 года власти региона объявляли аукцион по выбору подрядчика на капитальный ремонт, они рассчитывали, что к началу строительных работ с участием федеральных ведомств удастся урегулировать природоохранные вопросы, мешающие выполнять реконструкцию и хранить строительные материалы. Так как хозяйственная деятельность на Ольхоне ограничена, правительство Иркутской области, чтобы выполнить поручение президента, просило федеральные власти перевести земельные участки на территории острова из федеральной в государственную собственность Иркутской области, а также внести изменения в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях".

В качестве альтернативного варианта иркутские власти ранее также предлагали внести временные изменения в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, чтобы иметь возможность добывать инертные материалы на территории острова и установить асфальтобетонный завод.

Однако пока не принято решений, которые бы разрешили проводить капитальный ремонт дороги на Ольхоне. Пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", которое управляет Прибайкальским национальным парком, 23 июля по итогам совещания с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Елены Пановой сообщала, что приступить к капремонту позволит установление сервитута на земельных участках нацпарка.

Новый аукцион

Как сообщила Свиркина, сейчас власти Иркутской области готовятся к проведению нового аукциона на капитальный ремонт первого шестикилометрового участка дороги на Ольхоне. Сроком выполнения работы обозначен октябрь 2022 года. В то же время приостановлены работы по контрактам на разработку проектной документации на реконструкцию остальных участков дороги, протяженность которой составляет 35,2 км.

По словам исполняющей обязанности министра, на реконструкцию дороги программой Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2019 - 2024 годы предусмотрено 2 млрд 933 млн рублей.

В 2017 году во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они сообщили, что по острову проложена грунтовая дорога, которая находится в плохом состоянии. Президент потребовал от властей региона решить вопрос с реконструкцией дороги на Ольхоне.

К концу 2017 года были выбраны проектировщики, осенью 2019 года состоялись торги для выбора подрядчика, который должен был заняться капитальным ремонтом первого - шестикилометрового - участка. Согласно сведениям с сайта госзакупок, контракт был заключен с иркутской компанией "Стройдорхолдинг", его цена составила 255 млн рублей.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на Байкале. Является популярным местом отдыха среди туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка. С материком соединен паромной переправой, в зимнее время действует ледовая дорога.