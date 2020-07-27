На ТЭЦ в Норильске начали демонтаж бака, из которого произошел разлив ГСМ

Ранее вице-президент "Норникеля", директор Заполярного филиала компании Николай Уткин сообщил журналистам, что демонтаж резервуара необходим, в частности, для выяснения причин ЧП. По предварительной версии, разгерметизация топливного бака произошла из-за таяния грунтов вечной мерзлоты и просадки свай, на которых стояла платформа с резервуаром.

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Демонтаж топливного резервуара, из которого произошел разлив ГСМ, начался на Норильской ТЭЦ-3. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Заполярного филиала "Норникеля".

"На площадке ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, входит в группу "Норникель") приступили к демонтажу аварийной емкости, ставшей причиной разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Проект демонтажа резервуара был разрабатывали специалисты ремонтно-строительного треста и двух независимых специализированных организаций, получено положительное заключение надзорных и контролирующих органов.

Для очистки и дегазации емкости от нефтепродуктов был заключен договор с иркутской компанией "Гидротехнология Сибирь", специализирующей на таких работах. В резервуаре были вырезаны технологические отверстия, чтобы внутрь могли попасть специалисты и убрать остатки нефтепродуктов.

Сначала емкость будет разобрана на крупные фрагменты, а затем на земле ее будут разрезать на более мелкие части. Весь металл, а это около 450 тонн, будет утилизирован. Демонтаж завершится к 30 августа.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов.