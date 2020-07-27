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Военные железнодорожники на учениях построят 400-метровый мост через Иртыш

Согласно легенде учений, таким образом они восстановят условно прерванное движение по Транссибирской магистрали

ТАСС, 27 июля. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Омской области, на начавшихся в понедельник учениях построят 400-метровый мост через Иртыш для восстановления условно прерванного движения по Транссибирской магистрали. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Согласно легенде учений, на первом этапе военные железнодорожники проложат обходной железнодорожный путь длиной более 1 километра, затем установят рамно-эстакадный мост длиной 400 метров", - сообщили в пресс-службе.

Также военнослужащим предстоит отразить несколько нападений условных диверсионно-разведывательных групп противника с воды и суши и провести разведку дна реки перед строительством моста.

К учениям, которые завершатся 30 июля, привлечено около 800 военнослужащих, задействовано более 150 единиц специальной техники.

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