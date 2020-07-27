Алтайский край передал около 400 км дороги до Казахстана в федеральную собственность

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Алтайского края передали важную для местного и транзитного транспорта межгосударственную дорогу от Барнаула до границы с Республикой Казахстан в федеральную собственность. Протяженность этой трассы около 400 км, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Дорога должна была стать федеральной в 2027 году, но по инициативе губернатора края Виктора Томенко включить эту трассу в индивидуальную программу социально-экономического развития края на 2020-2024 годы во взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом РФ удалось перенести срок передачи на семь лет раньше. Постановление правительства об изменениях в перечень автодорог общего пользования федерального значения подписано, дорога Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан передается федерации", - сообщает пресс-служба.

Дорога протяженностью около 400 км имеет важное значение для Алтайского края и РФ в целом, - большой поток транзитного транспорта проезжает из Казахстана в РФ и из РФ в Казахстан. Дорога соединяет краевой центр Барнаул и районные центры, малые села.

Для поддержания трассы в нормативном состоянии каждый год нужно около 600 млн рублей, - федеральные средства позволят значительно усилить обновление дороги. Во втором полугодии 2020 года регион получит около 200 млн рублей из федерального бюджета, чтобы привести к нормативу три участка и начнет подготовку к холодам. Средства, которые ранее регион тратил на содержание этой трассы, будут направляться на другие дорожные объекты.