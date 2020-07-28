Новосибирские студенты-архитекторы займутся разработкой внешнего облика Академгородка

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова (НГУАДИ) в рамках подписанного с Сибирским отделением (СО) РАН соглашения примет участия в разработке внешнего облика объектов программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", говорится в сообщении на сайте СО РАН.

"СО РАН ожидает от соглашения очень многого, потому что университет начинает активно работать по развитию Новосибирского научного центра: уже создано несколько очень важных предпроектных работ. Мы хотели бы, чтобы студенты НГУАДИ руководствовались лозунгом "Нам здесь жить!" и начали проектировать Академгородок будущего так, как они его видят ", - приводятся на сайте слова председателя СО РАН академика Валентина Пармона.

Сообщается, что Пармон отметил, что данный документ подписан в рамках сотрудничества СО РАН с вузами Новосибирской области. По его словам, в Министерстве строительства Новосибирской области обещали учитывать проекты, разработанные НГУАДИ и СО РАН.

Ректор НГУАДИ Наталья Багрова, в свою очередь сообщила, что студентами уже сформирован портфель из 30 объектов, в том числе рекреационных зон. Среди проектов, например, здание президиума Сибирского отделения РАН, первоначальный проект которого сделал главный архитектор СО РАН Анатолий Кондратьев. Другой проект, работу над которым выполнили студенты, - проектирование транспортно-пересадочного узла платформы "Университетская". Учащиеся сделали детальный анализ того, как организовать транспортный узел с минимальным количеством рубок леса и максимальной доступностью для общественного транспорта.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы Академгородок не только содержательно, но и визуально соответствовал современным трендам, имел современный статусный облик, был очень комфортен и по-прежнему сохранял имидж места, благоприятного для жизни и для работы", - приводятся на сайте слова Багровой.

Проект развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" разрабатывается с 2018 года, после визита в Академгородок Владимира Путина. В него входит, прежде всего, более 30 взаимосвязанных проектов обновления научной инфраструктуры, а также социальные проекты, призванные улучшить среду проживания в Академгородке и его транспортную доступность. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд руб., социальной - до 150 млрд руб. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. человек до 66 тыс. человек.