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Режим ЧС сняли в четырех муниципалитетах Приангарья, которые подтопило из-за ливня

Ситуация в пострадавших населенных пунктах стабилизировалась

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации снят в четырех муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области, которые 26 июля подтопило в результате ливня. Об этом во вторник сообщил ТАСС мэр района Анатолий Табинаев.

"Режим ЧС снят", - сказал собеседник агентства.

Ситуация в пострадавших населенных пунктах стабилизировалась.

В понедельник был введен режим чрезвычайной ситуации в четырех муниципалитетах Баяндаевского района, которые подтопило в результате ливня, прошедшего в воскресенье. Сильнее всего пострадал районный центр - село Баяндай. Спасатели откачали воду из десяти подтопленных домов.

Баяндаевский район относится к сельским территориям Иркутской области. В селе Баяндай живут порядка 3,6 тыс. человек.

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