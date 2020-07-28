Число заразившихся коронавирусом на руднике в Красноярском крае выросло до 72 человек

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией на золотодобывающем предприятии "Васильевский рудник" в Мотыгинском районе Красноярского края достигло, по данным на вторник, 72 человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус на предприятии был зарегистрирован в выходные. По данным на вечер воскресенья, число заразившихся составило 56 человек.

"Сейчас число заразившихся - 72 человека. За последние сутки прироста не наблюдается", - сообщил представитель ведомства. Он добавил, что все заразившиеся находятся на лечении, а контактные лица находятся в изоляции. Предприятие не приостанавливает свою работу .

Васильевский рудник - золотодобывающее предприятие Красноярского края. С 1992 года ведет освоение Партизанского месторождения золота в Мотыгинском районе.