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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом на руднике в Красноярском крае выросло до 72 человек

В воскресенье на золотодобывающем предприятии "Васильевский рудник" выявили 56 случаев инфекции

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией на золотодобывающем предприятии "Васильевский рудник" в Мотыгинском районе Красноярского края достигло, по данным на вторник, 72 человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус на предприятии был зарегистрирован в выходные. По данным на вечер воскресенья, число заразившихся составило 56 человек.

"Сейчас число заразившихся - 72 человека. За последние сутки прироста не наблюдается", - сообщил представитель ведомства. Он добавил, что все заразившиеся находятся на лечении, а контактные лица находятся в изоляции. Предприятие не приостанавливает свою работу .

Васильевский рудник - золотодобывающее предприятие Красноярского края. С 1992 года ведет освоение Партизанского месторождения золота в Мотыгинском районе.

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РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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