В онкодиспансере в Барнауле зафиксировали новую вспышку коронавируса

О выявлении коронавируса в онкодиспансере стало известно в начале июня. По данным управления Роспотребнадзора по региону, тогда положительный тест на коронавирус получили 17 медработников и 35 пациентов. Позднее онкослужба заработала в обычном режиме с соблюдением необходимых санитарных норм.

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Новую вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в подразделении онкологического диспансера Алтайского края в Барнауле. На этот раз вирус подтвердился у 41 человека, сообщает во вторник оперштаб региона.

"В краевом онкодиспансере <...> со вчерашнего дня временно приостановлена госпитализация в отделения лечебной базы - выявлены случаи заражения коронавирусом. В клинике был выявлен 41 человек с коронавирусом, примерно половина - медицинские работники и персонал диспансера", - сообщает оперштаб.

По словам заместителя главврача диспансера Алексея Марьина, которого цитирует оперштаб, несмотря на беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось снова попасть в медучреждение. В конце прошлой недели поднялась температура сразу у нескольких пациентов, было проведено массовое тестирование, которое показало наличие вируса. В онкодиспансере предприняты все меры предписанные Роспотребнадзором для предотвращения распространения инфекции. Сотрудники и пациенты с коронавирусом направлены на спецлечение в госпитали или на амбулаторное наблюдение. Пациенты с отрицательным результатом долечиваются планово.

Карантин продлится не менее двух недель, отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию в середине августа после санобработки и контрольного тестирования медперсонала. Пациентов с плановой госпитализацией направят в отделения схожего профиля онкодиспансера на Змеиногорском тракте или другие клиники Барнаула с лицензией на онкопомощь.

По данным оперштаба края на вторник, в регионе выявили в общей сложности 8 786 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки - 121 случай.