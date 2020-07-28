РЖД будут вести мониторинг состояния природы Байкала при модернизации Восточного полигона

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. РЖД планируют проводить регулярный мониторинг состояния окружающей среды для сохранения экосистемы озера Байкал при реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие Восточного полигона. Об этом говорится в декларации компании, подписанной 28 июля генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым.

РЖД обязуются осуществлять проектирование и строительство в строгом соответствии с законодательством, "системно выполнять экологический контроль и мониторинг влияния объектов компании на окружающую среду" и осуществлять "специальные проекты в поддержку сохранения биоразнообразия уникальной экологической системы озера Байкал".

Ранее в пресс-службе РЖД сообщили ТАСС, что холдинг не планирует строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого леса в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Развитие Восточного полигона железных дорог при этом предусматривает использование самого экологически чистого вида тяги - электрификацию линий БАМа, для чего также потребуется строительство тяговых подстанций и модернизация локомотивных депо.

Представитель РЖД подчеркивал, что некоторые технологические железнодорожные объекты действительно невозможно построить без вырубки небольшой лесной полосы шириной 10-15 метров вдоль действующих железных дорог, в подавляющем большинстве случаев вдали от береговой линии Байкала, и только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты размещения объектов инфраструктуры. При этом в обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (5 саженцев на каждое дерево), строительство очистных сооружений.