Суд отказал Росгеологии в иске к властям Приангарья по вопросу ликвидации отходов БЦБК

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области во вторник отказал в иске холдингу "Росгеология", который требовал признать незаконным бездействие властей региона, не оказавших содействия в получении информации для корректировки проекта ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Арбитраж принял иск к производству в январе 2020 года, когда Росгеология еще была оператором рекультивации шлам-накопителей БЦБК и занималась корректировкой ранее разработанного проекта ликвидации отходов. В марте по распоряжению правительства РФ подряд был передан компании "Газэнергострой". Контракт с Росгеологией расторгли, так как она не представила технологию ликвидации отходов.

"В иске отказать полностью", - указано в материалах суда.

Росгеология подавала иск к Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области. Холдинг требовал признать незаконным бездействие ведомства, которое, по мнению истца, нарушило взятые на себя обязательства по государственному контракту на ликвидацию отходов комбината. Минприроды, по версии Росгеологии, не оказало содействия в предоставлении информации, необходимой для корректировки проекта ликвидации, следует из материалов суда.

Росгеология была вторым оператором ликвидации отходов БЦБК. До нее этим вопросом занималась дочерняя структура Внешэкономбанка "ВЭБ Инжиниринг", однако разработанный ею проект ликвидации был признан нереализуемым, так как в нем, в частности, не было учтено наличие черного щелока на промплощадке. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на 5,9 млрд рублей. "Газэнергострой", которому передали подряд в марте, стал третьим оператором. До 31 января компания должна представить технологию утилизации отходов, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.