Лес на площади 130 га высадят в иркутском заказнике, где прошли незаконные вырубки

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Министерство лесного комплекса Иркутской области планирует за два года восстановить лес на 130 га в государственном заказнике "Туколонь", где в 2018 году обнаружили незаконную вырубку и по уголовному делу арестовали экс-главу ведомства Сергея Шеверду. Об этом в среду сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев.

"В 2020 году на территории заказника "Туколонь" будут проведены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 20 га. В 2021 году работы будут продолжены на площади 110 га. Данные площади проходили по делу бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Работы будут проведены силами лесхоза Иркутской области", - сказал собеседник агентства.

Специалисты высадят семена, сеянцы и саженцы деревьев и затем еще некоторое время будут ухаживать за ними.

Правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в заказнике "Туколонь" на площади 120 га в марте 2018 года. По версии следствия, ущерб составил около 748 млн рублей. Шеверда, как полагают следователи, не расторг незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике.

Шеверду задержали в июне 2019 года. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов"). В настоящее время дело рассматривается в суде.

В марте 2020 года суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры с требованием восстановить леса в двух государственных заказниках Иркутской области, в том числе в "Туколони". На территории этого заказника находятся места массовой зимовки копытных, там обитают такие редкие виды птиц, как серый журавль, черный аист, клоктун, сапсан. Площадь "Туколони" составляет почти 110 тыс. га.