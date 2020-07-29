{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лес на площади 130 га высадят в иркутском заказнике, где прошли незаконные вырубки

Работы намерены провести за два года

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Министерство лесного комплекса Иркутской области планирует за два года восстановить лес на 130 га в государственном заказнике "Туколонь", где в 2018 году обнаружили незаконную вырубку и по уголовному делу арестовали экс-главу ведомства Сергея Шеверду. Об этом в среду сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев.

"В 2020 году на территории заказника "Туколонь" будут проведены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 20 га. В 2021 году работы будут продолжены на площади 110 га. Данные площади проходили по делу бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Работы будут проведены силами лесхоза Иркутской области", - сказал собеседник агентства.

Специалисты высадят семена, сеянцы и саженцы деревьев и затем еще некоторое время будут ухаживать за ними.

Правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в заказнике "Туколонь" на площади 120 га в марте 2018 года. По версии следствия, ущерб составил около 748 млн рублей. Шеверда, как полагают следователи, не расторг незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике.

Шеверду задержали в июне 2019 года. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов"). В настоящее время дело рассматривается в суде.

В марте 2020 года суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры с требованием восстановить леса в двух государственных заказниках Иркутской области, в том числе в "Туколони". На территории этого заказника находятся места массовой зимовки копытных, там обитают такие редкие виды птиц, как серый журавль, черный аист, клоктун, сапсан. Площадь "Туколони" составляет почти 110 тыс. га.

Теги
РоссияИркутская область
Дегтярев поддержит присвоение Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести"
Врио губернатора Хабаровского края попросил подготовить необходимые для этого документы
Читать полностью