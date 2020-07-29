"Норникель" завершил сбор загрязненного грунта на месте разлива топлива в Норильске

"По текущему состоянию мы собрали практически весь грунт, вывезли мы весь загрязненный грунт. Сумма составила в итоге около 189 тыс. тонн. Этот грунт размещен у нас весь в крытых ангарах, которые закрыты от атмосферного влияния. Продолжаем на территории аварийного резервуара потихонечку откачивать то топливо, которое еще высачивается вместе с водой. На настоящий момент у нас там собрано более 8 тыс. кубических метров", - сказал он.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Норникель" завершил сбор загрязненного грунта на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко по итогам заседания совета директоров.

Дяченко также сообщил, что сбор водно-топливной смеси с водной поверхности реки Амбарная полностью завершен.

Кроме того, в презентации компании отмечается, что сбор нефтепродуктов с территории, прилегающей к хранилищу аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3, завершен на 90%. Сбор нефтепродуктов вдоль береговых линий рек Далдыкан, Амбарная и ручья Безымянный по состоянию на 28 июля завершен на 10%, сбор загрязненного сорбента и размещение в местах временного накопления - на 30%.

"Совет директоров считает, что мы движемся по выверенным планам работ. Они приняли к сведению, они одобрили работу, которая выполняется менеджментом. У них нет никаких нареканий", - отметил Дяченко.

Демонтаж и проверка резервуаров

"Норникель" планирует завершить демонтаж аварийного резервуара №5 на ТЭЦ-3 к 25 августа. После этого будут продолжены работы по определению причин аварии, говорится в презентации компании.

Компания также выполнила полную проверку резервуаров для хранения топлива на всех трех своих ТЭЦ, сообщил вице-президент "Норникеля".

"Мы в настоящее время выполнили полную проверку всех резервуаров. Проверили, когда были выполнены последние обследования. Из полученных заключений экспертизы промышленной безопасности у нас на сегодня нет ни одного резервуара, который эксплуатировался с просроченной экспертизой промышленной безопасности. Чего-либо опасного мы не выявили. Мы считаем, что тот набор мероприятий, который мы выработали в результате обследований, будет достаточен для того чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию на будущий период", - сказал Дяченко.

При этом он отметил, что у компании есть отдельные вопросы по состоянию резервуаров, которые она собирается адресовать управляющим компаниям до 1 октября.

"Норникель" также выполнил полевой цикл поверхностных геофизических исследований на Дудинской нефтебазе. На Кайерканской и Норильской нефтебазах завершение поверхностных геофизических работ запланировано на 30 августа, а полный комплекс работ и исследований - до 30 октября, следует из презентации.

Проведение комплекса полевых инженерно-геологических и геофизических обследований по ТЭЦ и нефтебазам компания планирует завершить до 15 ноября. Проведение обследований по всем объектам с высокой степенью влияния на экологическую обстановку планируется закончить до конца 2021 года.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.