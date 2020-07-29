Иркутская область ожидает начала чартерной программы на Байкал в 2021 году

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Авиарейсы чартерной программы для российских туристов в Иркутскую область на озеро Байкал планируется запустить в 2021 году. Об этом в среду сообщила журналистам руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

"Я думаю, что чартетная программа состоится в 2021 году на Байкале в Иркутске. Мы пытались много лет запустить чартер на Байкал, но туроператоры говорили, что это нереально и им неинтересно. Но, когда поездили, посмотрели отельную базу, сказали, что, наверное, можно что-то сделать", - сказала Сливина.

Она уточнила, что до пандемии чартерными рейсам на Байкал в Иркутскую область прибывали только иностранные туристы.

По словам Сливиной, запустить чартерную программу в 2020 году не удалось из-за действующих в Иркутской области в связи с коронавирусом ограничительных мер. В частности, до конца июня не работали гостиницы и турбазы, а до конца июля - рестораны при гостиницах, и невозможно было организовать питание туристических групп.

Сейчас российские туроператоры отправляют туристов на иркутское побережье Байкала регулярными рейсами. При этом компаниям удалось более чем вдвое снизить стоимость туров. Сливина привела в пример туры на Байкал от компании "Пегас туристик", которые на момент их разработки стоили 120 тыс. рублей на неделю за двоих. В результате переговоров с отелями и транспортными компаниями удалось снизить стоимость до 45-47 тыс. рублей за двоих.

Как сообщал ТАСС, запустить этим летом чартерную программу на Байкал удалось Республике Бурятия. Первый рейс со 160 туристами прибыл 5 июля. Поездку для москвичей при поддержке Ростуризма организовал туроператор "TUI Россия". Всего с 5 июля по 22 сентября в республике по чартерной программе побывают более 1,7 тыс. туристов.

В Иркутской области главным туристическим направлением является объект всемирного наследия ЮНЕСКО - озеро Байкал, куда едут 90% путешественников. За последние три года поток туристов в регион, по данным агентства по туризму, вырос на 14,5%, в 2019 году. Приангарье посетили 1,8 млн туристов, в том числе почти 368 тыс. иностранных. Данных по турпотоку за первое полугодие 2020 года нет в связи с переносом сроков предоставления отчетности. По прогнозу агентства, турпоток в регион в 2020 году из-за пандемии будет на 50% меньше, чем годом ранее.