Власти Барнаула усилят меры безопасности на площади, где после драки погиб горожанин

ТАСС, 29 июля. Администрация Барнаула введет дополнительные меры безопасности в историческом центре города, где после драки с участием профессионального боксера на глазах семьи умер 40-летний мужчина, сообщает в среду официальный Telegram-канал мэрии.

"Наша задача сделать так, чтобы подобные трагедии в нашем городе больше никогда не повторялись. Администрация Барнаула приняла решение об усилении мер безопасности в районе Старого базара: будут установлены дополнительные камеры видеофиксации, прорабатывается вопрос установки стационарного пункта полиции", - говорится в сообщении. Уточняется, что стационарный пункт полиции поможет усилить патрулирование в этом районе.

Драка с участием нескольких человек произошла возле одного из развлекательных заведений города в ночь на понедельник, 27 июля. В ходе драки 40-летний горожанин получил травмы, не совместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), подозреваемый 38-летний мужчина арестован.

Федерация бокса Алтайского края сообщила в официальном аккаунте в социальной сети "Вконтакте", что один из участников драки действительно занимался боксом на протяжении пяти лет, но никто из участников драки не является членом федерации. "Хотим лишь отметить, что люди, принимающие участие в драке, не являются членами Федерации бокса Алтайского края. Один из участников инцидента действительно занимался боксом на протяжении 5 лет, имеет 1 взрослый разряд, но с начала 2000-х [федерация] официально не имеет к нему никакого отношения", - говорится в сообщении.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram сообщил, что преступление получило серьезный общественный резонанс - людей потрясло убийство мужчины на глазах у жены и прохожих.

В аппарате омбудсмена по правам человека в Алтайском крае ТАСС уточнили, что делом занимаются следственные органы, уполномоченный примет участие, если к нему обратятся по вопросу нарушения прав в ходе рассмотрения дела.