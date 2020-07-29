Спортивные соревнования без зрителей возобновятся в Новосибирской области с 1 августа

"С 1 августа в Новосибирской области возобновляется работа государственных и муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Также в регионе начнут проводиться официальные спортивные соревнования без участия зрителей", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Официальные спортивные соревнования без участия зрителей возобновятся в Новосибирской области с 1 августа вместе с работой государственных и муниципальных спортивных организаций, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

По информации регионального Минспорта, в течение периода действия режима повышенной готовности допускается проведение чемпионатов, кубков и первенств Новосибирской области по различным видам спорта с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее в регионе постепенно вводились и другие послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена с 6 июля. 13 июля были сняты ограничения с работы магазинов, располагающихся в торговых центрах.

Сохранение ограничений

Как сообщила журналистам в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова, дома ветеранов, психоневрологические интернаты (ПНИ) и дома милосердия Новосибирской области, подведомственные Министерству труда и социального развития региона, продолжат до 15 сентября работу в закрытом режиме, при котором сотрудники находятся в учреждении в течение двух недель из-за ситуации с коронавирусом.

"Во всех абсолютно наших 11 учреждениях стационарных, которые подведомственны министерству труда и социального развития, введен режим ограничительных мер. Этот режим постановлением губернатора региона продлен до 15 сентября 2020 года. Конечно, если санитарно-эпидемиологическая обстановка у нас изменится, улучшится, с разрешения Роспотребнадзора данная дата может быть пересмотрена и режим ограничительный может быть снят", - сказала Потапова.

Она уточнила, что в настоящее время в домах ветеранов, ПНИ и домах милосердия, деятельность которых курирует министерство, проживает около 4 тыс. человек. График сотрудников там разбит на четырнадцатидневные смены, в период которых они не могут покидать учреждение. По словам Потаповой, сотрудникам выделено порядка 47 млн рублей, произведено около 2,5 тыс. выплат за особый режим работы.

Замминистра также уточнила, что в период пандемии в регионе порядка 500 добровольцев оказывают помощь одиноким пожилым людям и маломобильным гражданам. Они доставляют товары первой необходимости, оплачивают коммунальные услуги, сопровождают, отправляют документы. Всего специалистами соцслужб принято около 12 тыс. обращений от одиноких пенсионеров и людей с ОВЗ.

В торговых центрах Новосибирской области по-прежнему закрыты ресторанные дворики, фудкорты, места развлечения детей и кинотеатры. 27 июля глава региона Андрей Травников сообщил о продлении режима повышенной готовности до 31 августа, в регионе сохраняется масочный режим.

В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 9 тыс. человек с начала пандемии, 7,2 тыс. человек выздоровели, умерли 218 пациентов.