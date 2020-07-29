Пострадавшие из-за ливня жители района в Иркутской области получат компенсации

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Жители Баяндаевского района Иркутской области, дома которых 26 июля пострадали в результате ливня, получат разовую помощь в размере 10 тыс. рублей и до 50 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Все жители Баяндаевского района, пострадавшие от стихии и имеющие прописку по данному адресу, имеют право на разовую денежную компенсацию в сумме 10 тыс. рублей. Кроме того, им будет выплачено до 50 тыс. рублей на возмещение ущерба. Все выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации Баяндаевского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали 76 домов: повреждены кровли, затоплены подвалы, вышла из строя бытовая техника, испорчена мебель.

Как сообщал ТАСС, в понедельник в четырех муниципалитетах Баяндевского района, пострадавших в результате ливня и сильного ветра, был введен режим ЧС. Сильнее всего подтопило райоцентр - село Баяндай. Во вторник режим ЧС сняли.

Баяндаевский район относится к сельским территориям Иркутской области. В селе Баяндай живут порядка 3,6 тыс. человек.